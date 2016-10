21 Schwimm-Talente im Trainingslager in Dänemark

Die Schwimmer des SV Gehrden verbrachten die erste Woche der Herbstferien mit ihren sieben Betreuern im Trainingslager in Hvide Sande in Dänemark.

Vor Ort wartete ein Haus für über 30 Personen auf die Schwimmtalente. Nach dem Bezug der Zimmer und dem gemeinsamen Entladen der Verpflegung ging es nachmittags zum 200 Meter entfernten Strand. Am Abend wurde, wie an jedem Tag, frisch gekocht und zusammen im großen Aufenthaltsraum gegessen. An den folgenden fünf Tagen standen für die Athleten zahlreiche Wassereinheiten im Schwimmbad von Hvide Sande an. Die Tatsache, dass das gesamte Bad für das Gehrdener Team reserviert war, optimierte die ohnehin schon hervorragenden Trainingsbedingungen vor Ort. Durch die ausgewogene Ernährung blieb nachmittags noch Kraft für weitere Sport- und Spieleinheiten am Strand. Das Wetter zeigte sich zudem von seiner besten Seite, so dass einige der Gruppe in der Nordsee schwimmen waren. Neben den sportlichen Aktivitäten blieb auch noch Zeit für Entspannung am Whirpool und Ausflüge nach Hvide Sande zum Soft-Eis-Stand.

Das tolle Wetter, die guten Trainingsbedinungen und die gute Stimmung innerhalb der Gemeinschaft haben dafür gesorgt, dass alle Beteiligten trotz der großen sportlichen Anstrengungen am und im Becken viel Spaß hatten. Das Trainingslager in Dänemark bleibt dank der vielen neuen Erfahrungen und schönen Momente noch lange in Erinnerung.

