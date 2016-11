Aufstieg: Levester Tennisherren 60 kehren in Bezirksliga zurück

Nach ihrem Abstieg vor zwei Jahren sind die Tennisherren 60 des TV Jahn Leveste in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga am Start. „2015 haben wir die Bezirksklasse auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. In diesem Jahr wurden wir Staffelsieger und sind mit 11:1 Punkten aufgestiegen“, freut sich Mannschaftskapitän Klaus Kaps. Gegen TuS Kreuzriehe (5:1), TV Bad Münder (4:2), TK Weser Nienburg (4:2), Landesberger SV (6:0) und Westend Hameln (4:2) verließen die Jahn-Herren den Court jeweils als Sieger. Einzig beim 3:3-Unentschieden gegen den TuS Estorf-Leeseringen gaben die Grün-Weißen einen Punkt ab.

Zum Team gehören Reinhard Köster, Günther Rösner, Adam Ademi, Juraj Demec, Adolf Koczelnik, Rainer Dierks, Gerhard Gröchel, Hans-Joachim Stellmacher, Wolfgang Friese, Harald Reck und Klaus Kaps.

(ms / he)