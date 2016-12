Autounfall wegen Knallkörper – Polizei sucht Zeugen

Auf der Levester Straße in Gehrden kam es laut Angaben der Polizei, am Donnerstagabend gegen 23 Uhr, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch Knallkörper. Bislang unbekannte Täter warfen am Anfang der Levester Straße entzündete Knallkörper unter einen vorbeifahrenden BMW.

Durch die Detonationen der Knallkörper erschrak der 19-jährige Fahrzeugführer derart, dass er von der Fahrbahn abkam und nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß mit einem Baum am Straßenrand verhindern konnte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109/517 150 zu melden.