Kleiner Baby-Boom im Robert-Koch-Krankenhaus

In den drei KRH-Geburtskliniken in Gehrden, Großburgwedel und Neustadt am Rübenberge sind 2017 erneut deutlich mehr Babies geboren worden als ein Jahr zuvor. Die Geburtenzahl stieg von 2.619 im Jahr 2015 auf 3078 im abgelaufenen Jahr. Dies sind 459 Geburten mehr, was einer Steigerung von rund 17,5 Prozent entspricht. Damit setzt sich ein positiver Trend fort. Bereits 2015 war die Zahl der Geburten in den KRH-Geburtskliniken um rund zehn Prozent gestiegen.

Den größten Zuwachs verzeichnete Gehrden: Hier gab es mit 1.251 Geburten 220 Geburten mehr als 2015. Darunter waren zwei Zwillingsgeburten, es kamen im RKK also insgesamt 1253 Babies zur Welt, darunter 602 Mädchen und 651 Jungen.