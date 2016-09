Benther-Berg-Gemeinden feiern Erntedank

Am morgigen Sonntag feiern die Benther-Berg-Gemeinden Benthe, Lenthe, Northen und Everloh zusammen Familiengottesdienst zum Erntedankfest in der Scheune auf dem Erichshof in Everloh. Beginn ist um 11 Uhr. Thema des Gottesdienstes ist das bekannte Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. Zudem wird es eine Bildergeschichte auf einer Leinwand zum Gedicht geben.

Während der Predigt gibt es ein eigenes Programm für die Kinder. Sie dürfen mit dem Familiengottesdienst-Team rausgehen und basteln. Musikalisch bereichert wird der Gottesdienst vom NewKammerChor Benthe und dem Posaunenchor Ronnnenberg.

Alle Besucher sind gebeten, etwas Gemüse oder Obst zum Gottesdienst mitzubringen. Die Gaben werden vor den Altar gelegt und werden anschließend an die Gehrdener Tafel gespendet.

Im Anschluss an den Gottesdienst ist das Dorffest zum Erntedank auf dem Erichshof mit Essen, Trinken, Kuchentafel und diversen Aktionen. Ausrichter ist der Sportverein SG Everloh-Ditterke, der nach dem Gottesdienst die Erntekrone an den Landwirt Hanns Christian Seeßelberg-Buresch übergeben wird.