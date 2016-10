Blutkrebs: TV Jahn Leveste bittet um Unterstützung für Vanessa

Es ist eine schwere Zeit für den TV Jahn Leveste, insbesondere für die Erste Herrenmannschaft der Fußball-Sparte: Vanessa, die Frau eines Spielers, leidet unter Blutkrebs. Nur eine Stammzellenspende kann ihre Leben retten. Deshalb ruft der gesamte Verein alle Bürger dazu auf, sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren zu lassen und eine Typisierung vornehmen zu lassen.

„Meine Frau Vanessa will Ärztin werden und anderen Menschen helfen. Das ist ihr größter Traum“, erklärt ihr Mann. Die Diagnose hat ihr Leben nun komplett auf den Kopf gestellt. „Dabei haben wir noch so viele Pläne und wollen zusammen die Welt entdecken“, so ihr Mann. „Helft Vanessa und anderen Menschen mit Blutkrebs. Lasst Euch registrieren“, so sein Appell.

Die Typisierungsaktion für Vanessa findet am Samstag, 8. Oktober von 11 Uhr bis 16 Uhr in der Medizinischen Hochschule Hannover (Carl-Neuberg-Straße 1) statt. Weitere Infos gibt es unter www.dkms.de/de/helft-vanessa-wernigerode und auf der extra eingerichteten Facebook-Seite www.facebook.com/helftvanessa