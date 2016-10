Brustkrebs: Robert-Koch-Krankenhaus klärt über Strahlentherapie auf

An jedem ersten Dienstag im Monat bietet das zertifizierte kooperative Brustzentrum am KRH Klinikum Robert Koch in Gehrden von 16 bis 18 Uhr ein Info-Café für Frauen an, die an Brustkrebs und anderen gynäkologischen Krebsarten erkrankt sind. Dort haben sie die Möglichkeit, sich beraten zu lassen und mit ebenfalls betroffenen Frauen Gedanken und Informationen auszutauschen. Bei der kommenden Veranstaltung am 1. November stellt das Team vom Brustzentrum Gehrden Bestrahlungskonzepte, deren Wirkung sowie Nebenwirkung vor. Referentin wird Dr. Antje Warszawiski-Baumann, Fachärztin für Strahlentherapie, sein. Im Anschluss an den Vortrag haben Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Beginn ist am kommenden Dienstag um 17.30 Uhr im Speisesaal des Robert-Koch-Krankenhauses. Es wird um eine Anmeldung im Voraus unter Tel. 05108 / 69 1600 oder 05108 / 69 982538 oder per Mail an tagesklinik.gehrden@krh.eu oder silvia.fuhr@krh.eu gebeten.