Bürgerbeteiligung: Grüne laden zu Diskussion ein

Die Gehrdener Grünen laden am kommenden Donnerstag, 10. November, 20 Uhr zu einem Diskussionsabend zum Thema Bürgerbeteiligung im Restaurant Memoria ein. „Angesichts der Ablehnung der grünen Anträge zu einem Mehr an Bürgerbeteiligung im Stadtrat will sich die Partei nun erst Recht mit vollem Elan in diesem Bereich engagieren“, heißt es seitens der Grünen.

Wo gibt es Defizite? Welche Änderungen sind nötig, damit sich die Bürgerinnen und Bürger mehr in die Politik einbringen? Diese Fragen sollen am Donnerstag diskutiert werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum Austausch und zur Diskussion eingeladen.