CDU kontert AfD: Verantwortung statt Polemik

Der Vorsitzende des CDU Stadtverbands sprach sich mit deutlichen Worten gegen die jüngsten Vorwürfe der AfD-Mitglieder aus, die öffentlich geäußert hatten, dass die CDU und die SPD die Hauptschuld an der katastrophalen Haushaltslage der Stadt Gehrden tragen würden.

„Es ist enttäuschend, dass die AfD in der konstituierenden Ratssitzung nicht bereit war, einen Ausschussvorsitz zu übernehmen“ sagte Spieker. Wenn man sich in den Rat wählen lässt, sollte man auch Verantwortung übernehmen wollen, anstatt sich aufs Polemisieren zu beschränken. Mit Blick auf die anstehenden Haushaltsdiskussionen zeigte sich Spieker erfreut, dass Bürgermeister Cord Mittendorf den CDU-Vorschlag aufgegriffen hat, den Posten des Ersten Stadtrats nach dem Ausscheiden der jetzigen Amtsinhaberin nicht neu zu besetzen.

Zuvor hatte der Levester Orstverbandsvorsitzende Ernst-Richard Köper eingeräumt, dass seine Partei das Ziel, zukünftig den Ortsbürgermeister in Leveste zu stellen, verfehlt habe. Es sei selbstverständlich, dass die CDU-Leveste den Ortsbürgermeisterkandidaten der SPD, Michael Passior, nach dessen überzeugendem persönlichen Wahlerfolg mittragen werde. „Das heißt aber nicht, dass wir ihm anschließend eine bequeme Zeit bereiten wollen“, betonte Köper. Die CDU-Fraktion im Ortsrat werde alle alten Anträge, die in den vergangenen Jahren in der Schublade gelandet, beziehungsweise in der Versenkung verschwunden sind, wieder auf den Tisch holen.

Bei den anstehenden CDU-Vorstandswahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Henning Isemann, Schriftführer Ingo Garbe und Beisitzer Ludwig Giesecke jeweils mit 100 Prozent der Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Köper, der als Vorsitzender nicht zur Wahl stand, übernimmt zukünftig auch die Aufgabe des Mitgliederbeauftragten.

Feierlich wurde es bei der Ehrung zweier langjähriger Mitglieder der CDU. Sowohl Konrad Schraube als auch Helmut Ammertmann sind seit 40 Jahren treue Mitglieder der Union, und damit ein Jahr länger dabei, als es die CDU in Leveste überhaupt gibt. Die CDU-Leveste feiert nämlich im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. „Da wollen wir es ordentlich krachen lassen“, kündigte der Vorsitzende schon mal an.