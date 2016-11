Dachstuhlbrand in Everloh – Einsatzkräfte verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.30 Uhr wurden die Feuerwehren Everloh, Gehrden und Ronnenberg zu einem Dachstuhlbrand in die Nenndorfer Straße in Everloh gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der rechte Dachteil der Doppelhaushälfte im Vollbrand. Die Bewohner hatten bereits beide Wohnungen verlassen. Zwei Kaninchen konnten von den Feuerwehrleuten aus dem Gebäude gerettet werden. Eine Brandbekämpfung im Außenangriff sowie im Innenangriff wurde sofort eingeleitet. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren aus Lenthe, Northen und Leveste nachgefordert. Der Innenangriff musste nach kurzer Zeit abgebrochen werden, da Teile des Dachstuhls einstürzten. Zwei Einsatzkräfte wurde dabei leicht verletzt.

Aufgrund der Bauweise kamen die Angriffstrupps nur schwer an die Brandnester heran, deshalb musste die Dachhaut von außen geöffnet werden. Von der Drehleiter waren nicht alle Bereiche des etwas zurückliegenden Gebäudes zu erreichen, weshalb man sich dazu entschloss, eine Teleskopmastbühne der Berufsfeuerwehr Hannover anzufordern. Mit ihrer Hilfe gelang es, diese Bereiche im Dach zu öffnen und abzulöschen. Mit einer Rettungssäge wurden Leichtbautrennwände geöffnet, um an die Glutnester zu kommen. Die schwer zugänglichen Räume im Dachgeschoss wurden anschließend mit Schaum geflutet. Für weitere Unterstützung wurden die Feuerwehren aus Lemmie und Redderse sowie der Gerätewagen Atemschutz der FTZ Ronnenberg alarmiert. Gegen 6.30 Uhr konnte endgültig „Feuer aus“ gemeldet und die ersten Einsatzkräfte entlassen werden. Der Rettungsdienst des ASB stand dem gesamten Zeitraum den Einsatzkräften zur Verfügung. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Als letztes verließ die Feuerwehr Everloh die Einsatzstelle und konnte den Einsatz um circa 8.45 Uhr als beendet melden. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte im Einsatz. Die B65 wurde für die Dauer der Löscharbeiten von der Polizei gesperrt.