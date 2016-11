Dachstuhlbrand: Spendenkonto eingerichtet

Die Ursache für den Dachstuhlbrand in der Nacht auf vergangenen Samstag in Everloh ist gefunden: Wie die Polizei mitteilte, war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand in einem Zweifamilienhauses an der Nenndorfer Straße. Aufgrund des Brandschadens sowie des Löschwassers sind beide Doppelhaushälften vorerst nicht mehr bewohnbar. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei aktuell auf 200.000 Euro.

Ein Mieter des Hauses hatte die Flammen am Dachstuhl der rechten Haushälfte bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Sowohl die fünf anwesenden Bewohner als auch die Nachbarn konnten sich eigenständig und unverletzt ins Freie retten. Bei den erfolgreichen Löschmaßnahmen mehrerer freiwilliger Feuerwehren erlitten zwei Brandbekämpfer leichte Verletzungen, die ambulant in einer Klinik versorgt werden mussten.

In ganz Gehrden hat sich eine Welle der Solidarität mit den betroffenen Familien verbreitet. Sowohl die Stadt Gehrden als auch der Everloher Förderverein haben zu Spenden aufgerufen. Bürgermeister Cord Mittendorf bittet alle Spender, das Geld ein von der Stadt eingerichtetes Konto der Sparkasse Hannover zu überweisen:

Kennwort: „Dachstuhlbrand Everloh“

IBAN: DE 3425 0501 8000 0700 4344

Derweil suchen die betroffenen Familien nach einer neuen Unterkunft. Gesucht werden eine Wohnung oder ein Haus mit mindestens vier Zimmern bis maximal 850 Euro Kaltmiete, in denen auch Hunde wohnen können. Präferiert wird eine Unterkunft in Gehrden oder Umgebung, damit die Kinder nicht aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden.