Vier Neue, drei Altbekannte

Im Gehrdener Stadtgebiet gibt es vier neue Ortsbürgermeister, in drei weiteren Ortschaften wurde der Amtsinhaber wiedergewählt. In Leveste wurde Michael Passior (SPD) einstimmig als neuer Ortsbürgermeister gewählt. Er tritt damit die Nachfolge seiner Parteifreundin Sigrid Hahn an, die über 20 Jahre das Ehrenamt innehatte. Eine Wachablösung gab es auch in Everloh. Dort trat der langjährige Ortsbürgermeister Gerhard Finger nicht wieder an. In einer Kampfabstimmung konnte sich Hartmut Hische von der Freien Wählergemeinschaft gegen Gisela Wicke von den Grünen durchsetzen. Hische hatte bei der Ortsratswahl im September lediglich die viertmeisten Stimmen aller Bewerber erhalten. Auch in Ditterke entschloss sich die langjährige Ortsbürgermeisterin, nicht erneut anzutreten. Nachfolger von Heide Rath ist Ralf Wegmann, der erstmals in den Ortsrat gewählt wurde. Der mit Abstand jüngste Ortsbürgermeister wohnt in Redderse. Der erst 24-jährige Philipp Felsen (CDU) übernimmt das Amt von Ernst-August Hohmann (SPD). Dieser hatte zwar die meisten Stimmen bei der Wahl geholt, die CDU ging jedoch als stärkste Fraktion bei der Wahl hervor und setzte sich mit ihrem Kandidaten mehrheitlich durch.

Wiedergewählt wurden die Ortsbürgermeister in Northen, Lenthe und Lemmie. Friedhelm Meier (SPD) behält in Northen sein Amt, Jürgen Ermerling wurde in Lenthe wie erwartet wiedergewählt, ebenso wie Hilmar Rump (FDP) in Lemmie. Dort musste er sich allerdings einer Kampfabstimmung stellen. Peter Nispel von der SPD forderte den Liberalen heraus, musste sich jedoch mit zwei Stimmen gegenüber vier Stimmen für Rump geschlagen geben.