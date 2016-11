Am Samstag, 12. November, und Samstag, 26. November, ist das Delfi-Bad nur eingeschränkt für Besucher geöffnet. Am kommenden Samstag hat das Bad seine Türen nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet, da im Anschluss die Vereinsmeisterschaften der Schwimmsparte des SV Gehrden stattfinden. Zwei Wochen später finden die Vereinsmeisterschaften der DLRG statt, sodass an diesem Tag das Delfi-Bad nur von 8 bis 14 Uhr geöffnet hat.