Der Weihnachtsmann lässt Kinderaugen erstrahlen

Der Weihnachtsmann hat in diesen Tagen sehr viel zu tun. Dennoch hat er es trotz seines vollgepackten Terminkalenders geschafft, am vergangenen Wochenende dem TOP-IN-Spielzeugmarkt in Barsinghausen einen Besuch abzustatten. Im Gepäck hatte er über 70 Geschenke für Kinder aus dem gesamten Calenberger Land. Diese hatten dem Weihnachtsmann zuvor über den burgbergblick per Wunschzettel mitgeteilt, welche Wünsche sie für das Weihnachtsfest haben. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern aus der Region setzte sich das Team vom burgbergblick mit dem Weihnachtsmann in Verbindung, um ihm die Wunschzettel zu übermitteln.

Die Kinder wurden gemeinsam mit ihren Eltern am Samstagnachmittag in den TOP-IN-Markt zur großen Geschenkübergabe eingeladen. Große Augen machten die Jungs und Mädchen im Alter von bis zu zwölf Jahren, als tatsächlich der Weihnachtsmann vor ihnen stand und bereits die rund 70 Geschenke verpackt und mit Namen gekennzeichnet auf dem großen Gabentisch ausgelegt hatte. Nacheinander rief der bärtige Mann in Rot die Kinder auf und übergab ihnen ihre Geschenke. Die Augen der Jungs und Mädchen leuchteten noch einmal mehr, als sie ihre Lego-Feuerwehrstationen, Playmobil-Traumhäuser oder Carrera-Bahnen in den Händen hielten durften. Nahezu jeden Wunsch, den die Kinder im Vorfeld dem Weihnachtsmann mitteilten, konnte dieser auch erfüllen.

Nachdem alle Kinder brav „Danke, lieber Weihnachtsmann“ sagten, ging es für sie mit ihren Geschenken unter dem Arm nach Hause. Dort werden voraussichtlich am kommenden Samstag noch weitere Überraschungen auf sie warten.