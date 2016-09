„Die Bahn“ will von Oberschule lernen

„Mathematik mit dem realen Leben verbinden“: Das ist das Ziel von Carsten Huge, Schulleiter der Oberschule Gehrden. Um dies zu verwirklichen, unterschrieben er und Vertreter der „Bahn“ am Mittwoch eine langfristige Kooperation mit spezieller Ausrichtung auf mobiles Lernen. Der Fokus soll dabei auf dem pädagogischen und IT-technischen Austausch der Lehrkräfte der OBS Gehrden, den Bahn-Trainern sowie Trainingsentwicklern von „DB Training“ liegen.

Ziel der Schulkooperation ist einerseits, Schüler bei der Berufsorientierung zu unterstützen und ihnen die Vielfalt der Einstiegswege bei der Bahn aufzuzeigen. „Andererseits ist uns der pädagogische und IT-technische Austausch zwischen den Lehrkräften und unseren Trainern und Trainingsentwicklern wichtig“, so Thomas Schmidergall, Schulpate von DB Training. „Wir lernen hier voneinander“, betonte auch Christof Beutgen, Geschäftsführer von DB Training.

Das medienpädagogische Konzept der Oberschule in Gehrden habe ihn sehr beeindruckt, berichtete er. „wie hier Schüler fächerübergreifend ab der fünften Klasse Medienkompetenz vermittelt wird, ist vorbildhaft“, so Beutgen.

Die OBS in Gehrden hat das 2012 beschlossene Medienkompetenzkonzept des niedersächsischen Landtags mit modernsten Lernmedien und mit einer strukturierten, konsequenten IT – Lernarchitektur erfolgreich umgesetzt. Im Fokus habe stets der eigenverantwortlich lernende Schüler gestanden, mit dem Ziel, die für das spätere Berufsleben notwendigen Kompetenzen aufzubauen und zu fördern, erklärte Schulleiter Carsten Huge. Besonders wichtig hierbei sei die „Verknüpfung der Digitalisierung des Lernens mit den Möglichkeiten einer modernen Methodik und Didaktik, die einen begleitenden Lehrer voraussetzt“, so Huge.

Die Bahn-Trainer kommen einmal wöchentlich an die Oberschule, um den Schülern praxisnahe auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten. Ein Ziel, den die Schule seit Längerem bereits verfolgt. Dies sei Unterricht „am realen Objekt“ und kein Auswendiglernen „dämlicher Formeln“, so der Schulleiter. Die Kooperation sei langfristiger Natur, betonten alle Beteiligten. „Wir wollen ja auch einen Mehrwert erzielen“, sagte Schmidergall.

Darüber hinaus unterstützt DB Training bei Schülerpraktika und Exkursionen, informiert über die Berufe bei der DB und bietet Bewerbungstrainings an. DB Training ist seit über 20 Jahren einer der führenden Anbieter von Qualifizierungs- und Beratungsleistungen im europäischen Mobilitäts- und Logistikmarkt. Pro Jahr qualifiziert das Unternehmen über 250.000 Teilnehmer in mehr als 23.000 Veranstaltungen an bundesweit 60 Standorten. Das Leistungsspektrum umfasst die Managementberatung, ein umfassendes Angebot an Theorie- und Praxisseminaren sowie individuelle, maßgeschneiderte Firmenseminare. Die Gestaltung einer neuen, zeitgemäßen Lernkultur inklusive Einbindung von innovativen Lernmethoden mit neuer Technik und modernen Lernmedien stehe bei der Konzeption an erster Stelle, betonte Geschäftsführer Beutgen.