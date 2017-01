Die Zierliche: Paula ist Gehrdens erstes Baby 2017

„Sie hat offensichtlich bereits ihren eigenen Willen“, sagte Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf, als ihm Janine und Stefan Meinshausen über ihre Tochter Paula berichteten. Sie ist das erste Gehrdener Baby, das im Jahr 2017 zur Welt kam. Und zwar vier Wochen zu früh. Es war der 3. Januar um 20.50 Uhr, als Paula im Robert-Koch-Krankenhaus das Licht der Welt erblickte. Geplant war eigentlich erst der 30. Januar. „Sie hat offenbar die Null übersehen“, witzelte ihr Vater Stefan.

49 Zentimeter groß und 2.840 Gramm schwer war Paula – was „die Zierliche“ bedeutet, wie ihr Vater erklärte – bei der Geburt. „Bis dahin hatten wir uns noch gar nicht auf einen Namen festgelegt“, erläuterte ihre Mutter Janine. Vier Namen standen noch zur Auswahl. „Als wir sie dann in den Armen halten konnten, wussten wir, dass Paula passt“, so der Vater.

Das Elternpaar, bekennende Hannover 96-Fans und Dauerkarteninhaber, haben Paula bereits einen Fan-Strampler gekauft, damit sie sich auf die schönste Farbkombination Schwarz-Weiß-Grün schon einmal unterbewusst einstellen kann. „Auch zum SV Gehrden werde ich sie bestimmt ab und zu mitnehmen“, sagte Vater Stefan. „Da werden wir uns sicherlich auch das eine oder andere Mal über den Weg laufen“, versprach Bürgermeister Mittendorf, der jedes Jahr die Familie mit dem ersten Neugeborenen im Rathaus empfängt. Als Geschenk überreichte er Paula und ihrer Mutter einen Säuglingsschwimmkurs im Delfi-Bad sowie einen Blumenstrauß. „Ich bin froh, dass sie alle drei gesund und munter sind und hoffe, dass sie dies auch bleiben“, so der Bürgermeister. Auch der burgbergblick überreichte der Familie ein kleines Präsent.