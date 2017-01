Dorfgemeinschaftshaus Lemmie: Ortsrat hofft auf Bürgerbeteiligung

Die Suche nach einem Dorfgemeinschaftshaus in Lemmie nimmt konkretere Formen an. Der Ortsrat hat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Bildung von zwei Arbeitsgruppen beschlossen. Neben der Arbeitsgruppe Dorfgemeinschaftshaus wird es auch eine Gruppe geben, die sich mit der Suche nach neuen Spielplätzen und der Sanierung der bestehenden Plätze beschäftigen soll. Die Ortsratsmitglieder Patrick Ziemke, Burkhardt Hennicke und Peter Nispel haben sich bereits bereiterklärt, sich in den Gruppen zu engagieren. Nun hoffen sie darauf, dass sich möglichst viele Lemmier ihnen anschließen. Hierfür haben die Ortsratsmitglieder einen Flyer entworfen, der für eine aktive Arbeit in den Arbeitsgruppen werben soll. „Dabei setzen wir auf Erfahrung und Mut, Jung und Alt, Frau und Mann“, heißt es darin.

Auch ein Zeitplan wurde bereits entwickelt. Bis zum 12. Februar sollen sich interessierte Bürger bei Peter Nispel melden, damit nach der Ortsratssitzung Mitte Februar mit der Arbeit begonnen werden kann. Erste Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen sollen im Mai in der Ortsratssitzung vorgestellt werden, so der derzeitige Plan.