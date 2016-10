An der Kreuzung Gehrdener Straße in Leveste kam es am vergangenen Sonntag zu einem Zusammenstoß zweier Pkws, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 19.50 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau aus Evestorf trotz roter Ampel mit ihrem Opel Astra in den Kreuzungsbereich und stoß hierbei mit einem VW Polo eines 72-jährigen Garbseners und dessen 71-jährigen Beifahrerin zusammen. Alle drei Personen werden durch den Unfall leicht verletzt.