Dreifach-Unfall auf Rossmann-Parkplatz

Am vergangenen Freitag, 14. Oktober, kam es in der Bahnhofstraße in Gehrden gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Gehrdenerin, Fahrerin eines schwarzen Skoda

Roomster, fuhr am Rossmann-Drogeriemarkt rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei den weißen VW Golf eines 80-jährigen Gehrdeners, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Nordstraße fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda noch gegen einen daneben geparkten schwarzen VW Polo gedrückt, sodass an drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand. Die Verursacherin wurde dabei leicht verletzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 05108 / 4410 mit der Polizeistation Gehrden oder unter Tel. 05109 / 5170 mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg in Verbindung zu setzen.