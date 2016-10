Der SV Gehrden wächst wieder

Am Sonntag standen beim SV Gehrden die Farben Blau und Weiß im Mittelpunkt. Zahlreiche Mitglieder, Freunde, Förderer und Sponsoren kamen zum zünftigen Oktoberfest zusammen, um bei Getränken und einem Spanferkelessen ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen. Dies nahm Rolf Meyer, Vorsitzender des SV Gehrden, zum Anlass, die positive Entwicklung innerhalb des Vereins darzustellen. „Wir wachsen wieder“, sagte er mit Verweis auf rund 100 neue Mitglieder seit Beginn des Jahres.

Durch zusätzliche attraktive Angebote hätten die zahlreichen Neubürger – seien es Familien aus den Neubaugebieten oder Flüchtlinge – den Weg in den Verein gefunden, so Meyer. Vor allem die Arbeit des Vorstandes, der 15 Spartenleiter, ihrer Vertreter sowie den Mitarbeitern der Geschäftsstelle sei dieser Erfolg zu verdanken, betonte er.

Laut Meyer ist der Verein in den vergangenen Monaten nicht nur größer, sondern auch bunter geworden. „Bewegte Integration“ zahle sich eben aus, so der Vorsitzende. Er betonte in diesem Zusammenhang die „gute Zusammenarbeit mit der Stadt Gehrden, der Freiwilligenagentur Freiraum und dem Willkommeskreis“ bei verschiedenen Projekten und Aktionstagen zum Thema Integration.

Auch an die zahlreichen Förderer und Sponsoren richtete Meyer seinen Dank. Ihr Engagement mache es möglich, dass beispielsweise neue Trikotsätze oder Sportgeräte angeschafft werden oder Fahrtkostenzuschüsse gewährt werden können.

Wie wichtig eine solche Unterstützung für die Vereine generell sei, unterstrich Bürgermeister Cord Mittendorf in einem kurzen Grußwort. „Sie unterstützen dabei vor allem die Jugendabteilungen“, so der Bürgermeister. „Ich weiß, das werden Sie auch in Zukunft tun“, sagte er in Richtung der anwesenden Sponsoren.