DRK Lemmie feiert 50. Geburtstag

Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Lemmie treffen sich am 26. November um 11 Uhr im Saal des Gästehauses Gerlach, Bröhnrehr 2, um einen runden Geburtstag zu feiern. Gegründet wurde der Ortsverein am 22. November 1966 und hatte mit Ulrike Guldner seine erste Vorsitzende. Aus den 17 Frauen der ersten Stunde sind inzwischen mehr als 100 Mitglieder geworden. An der Spitze stehen Monika Badstieber und ihr Stellvertreter Manfred Hochfeld.

Der Begrüßung durch die Vorsitzende folgen verschiedene Grußworte sowie die Ehrung der Gründungsmitglieder. Für die musikalische Unterhaltung mit einem Überraschungsgast ist ebenso gesorgt wie für das leibliche Wohl.

Der Vorstand des DRK-Orstvereins Lemmie würde sich freuen, anlässlich seines „runden“ Geburtstages möglichst viele Mitglieder begrüßen zu können.