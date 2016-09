DRK Lemmie: Herbstfest verlegt

Der DRK Ortsverein Lemmie muss aus organisatorischen Gründen sein Herbstfest verschieben. Die Veranstaltung findet somit nicht am Samstag, 8. September, sondern erst 14 Tage später von 11 bis 16 Uhr im und am Feuerwehrgerätehaus in Lemmie statt. Bei dann hoffentlich herrlichem Herbstwetter würden sich die Ausrichter sehr freuen, viele Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen.

Außerdem hatte das DRK Lemmie für den 1. Oktober eine Fahrt zum Herzapfelhof in Jork geplant. Wie die Verantwortlichen jetzt mitgeteilt haben, muss dieser Ausflug leider abgesagt werden, da nicht genügend Anmeldungen vorliegen.