Dutzende Pkw-Aufbrüche in den vergangenen Tagen

Im Calenberger Land kam es in den vergangenen Tagen zu insgesamt 15 Pkw-Aufbrüchen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu drei Taten in Ronnenberg in den Straßen Velsterstraße und Im Südfeld. Es wurden jeweils die hinteren rechten Dreiecksscheiben eingeschlagen und Lenkräder und Navigationsgeräte entwendet.

In den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden des Donnerstags kam es in den Orten Wennigsen und Gehrden zu insgesamt fünf Pkw-Aufbrüchen. Die Taten ereigneten sich in Wennigsen in der Hauptstraße und Klosteramthof, im Ortsteil Sorsum in der Weetzener Straße, in Gehrden im Ortsteil Lemmie, Alte Bahnhofstraße/ Bahnhof und in Gehrden direkt auf dem Reserveparkplatz des Krankenhauses.

Auch in Arnum wurden Anfang der Woche sieben Pkws aufgebrochen. Dabei wurden Airbags, Lenkräder, Navigationsgeräte oder Scheinwerfer entwendet. Die betroffenen Fahrzeuge standen in den Straßen Laubeichenfeld, Bockstraße, Beeethovenstraße, Astrid-Lindgren-Straße, Lerchenweg und Orffstraße.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass im Auto keine Taschen im Fahrzeuginnenraum liegen bleiben sollten und dass, wenn Wertgegenstände durch Jacken oder andere Gegenstände verdeckt werden, dies nicht unmittelbar am Abstellort für den potenziellen Täter sichtbar erfolgen sollte.