Einbruch in Northen: Polizei sucht Zeugen

Am Silvesterabend, in der Zeit von 19.55 bis 20.30 Uhr, haben sich in der Große Straße in Northen bei Gehrden ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses verschafft, in dem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt haben.

Bislang liegen der Polizei keine konkreten Hinweise zum Einbruch vor. Zeugen werden gebeten, relevante Beobachtungen oder Hinweise telefonisch an die Polizeistation in Gehrden (05108-4410) oder dem Polizeikommissariat in Ronnenberg (05109-5170) zu melden.