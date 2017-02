1. Ausbilder-Frühstück in Gehrden: „Es fehlt an Fachkräften“

Beim ersten „Ausbilder-Frühstück“ in der Stadt Gehrden kamen am Mittwochmorgen, 8. Februar, die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Einige von der Stadt Gehrden, wie der Bürgermeister Cord Mittendorf oder Nurettin Demirel, der im Bereich Wirtschaftsförderung tätig ist, andere von der Region Hannover, so zum Beispiel Jürgen Hansen. Gemeinsam starteten sie dieses Projekt, um es auszubildenden Betrieben zu vereinfachen, Azubis zu generieren und diese dann zu halten, wenn nicht zu übernehmen. Es sei, so Hansen, in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, Auszubildende zu finden, die nicht kurz vor Antritt der Stelle doch keine Lust haben oder nach einigen Wochen direkt wieder aufhören.

Daran müsse gearbeitet werden. Die Ausbildung als solche habe stark an Attraktivität verloren, meint Hansen. Doch – und da sind sich sowohl anwesende Unternehmer als auch Politiker oder Mitarbeiter der Region einig – ein Studium anzutreten, habe in vielen Fällen keinerlei Vorteile gegenüber einer guten Ausbildung. „Viele Akademiker sitzen am Ende des Studiums ohne Geld und Job da. Es fehlt nicht an Akademikern, es fehlt an Fachkräften“, so ein Anwesender. Wer erfolgreich und engagiert eine Ausbildung absolviere, der hätte fantastische Chancen auf dem Arbeitsmarkt und könne sich beispielsweise auch selbstständig machen und so gutes Geld verdienen, heißt es. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Pendeln. Wenn jemand den praktischen Teil der Ausbildung in Gehrden absolviert, jedoch zum schulischen Teil ins über 200 Kilometer entfernte Gelsenkirchen pendeln muss, dann ist es nicht verwunderlich, dass hier wenig Interesse besteht. Das sei ein organisatorisches Problem, sagt Hansen. Fraglich bleibt, ob hier in absehbarer Zeit eine gute Lösung gefunden werden kann.