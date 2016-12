Everloh: 9. Weihnachtsmarkt auf dem Hof Reverey

Bereits zum neunten Mal lud die Familie Reverey zum Weihnachtsmarkt auf ihren Hof in Everloh. In uriger Atmosphäre gab es für die zahlreichen Besucher einiges zusehen. Neben dem Tannenbaumverkauf war auch der Hofladen geöffnet. Dort konnten die Gäste viele selbstgemachte Speisen kosten oder auch eine Weinprobe machen.

In der Scheune an der Harenberger Straße 16 zeigten Kunsthandwerker ihre Waren. Von Holzprodukten über Dekoration und Schmuck präsentierten circa 20 Stände ihre selbst gemachten Produkte. Die Feuerwehr versorgte die Besucher mit Würstchen vom Grill. Zudem gab es Puffer, Kuchen und natürlich Glühwein. Für die kleinen Gäste gab es noch eine Besonderheit: Sie durften auf Ponys mit weihnachtlichen Decken eine Runde über den Hof reiten.

„Ohne unsere zahlreichen ehrenamtlichen Helfern wäre der Weihnachtsmarkt so nicht möglich“, bedankt sich die Gastgeberin Tanja Reverey. Rund 30 Helfer aus der Familie und dem Freundeskreis packen auf dem Hof Reverey an diesem Wochenende mit an. Auch viele Vereine, wie die Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr, Gartenverein Langreder und der Sportverein packten mit an und unterstützten die Veranstaltung.