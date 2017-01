Dorfgemeinschaftshaus Everloh: Kommt der „große Wurf?“

Das Dorfgemeinschaftshaus in Everloh bedarf einer Überarbeitung. Darin sind sich die Ortsratsmitglieder einig. Die Frage ist nun: Sollen kleinere Sanierungen Stück für Stück oder der „große Wurf“ erfolgen? Darüber will der Ortsrat in den kommenden Monaten mit den Everlohern in einem Arbeitskreis beraten. „Jeder ortsansässige Verein sollte mindestens einmal vertreten sein, damit sich niemand übergangen fühlt“, sagte Ortsratsmitglied Cord Bartels in der Ortsratssitzung am Mittwochabend.

„Dass etwas getan werden muss, liegt auf der Hand“, so Bartels. Keller und Dachboden seien in einem „erschreckenden Zustand“. Darüber hinaus seien bereits jetzt viele Wünsche bei den Ortsratsmitgliedern eingegangen. „Das sind Wünsche. Es gibt jedoch auch Pflichten“, erklärte Bartels. Die Planungen sehen vor, dass der neue Arbeitskreis die Wünsche zusammentragen und mit den Pflichten vergleichen soll, sodass eine Art Prioritätsliste entstehen soll. Dabei müssten natürlich auch die jeweiligen Kosten ermittelt werden.

Auch zahlreiche Everloher Einwohner waren zur Sitzung erschienen, um sich bei der Debatte mit einzubringen. Tenor war, dass ein klein-klein zu wenig sei und eine Rundumsanierung favorisiert wird. Dementsprechend würden folgerichtig auch die Kosten steigen, was zu Konflikten mit der Stadtverwaltung führen könnte, wie Bartels anmerkte. „Sollten wir den großen Wurf wagen, müssen wir Druck auf die Stadt erzeugen und unsere Wünsche hinreichend begründen“, betonte er.