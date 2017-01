Exhibitionist entblößt sich vor Frau in Lenthe

Am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr entblößte sich eine männliche Person vor der Terrassentür eines Hauses im Mühlenweg in Lenthe. Dies teilte das Polizeikommissariat Ronnenberg am Vormittag mit. Demnach flüchtete der Exhibitionist auf Ansprache mit einem Fahrrad. Die Frau nahm daraufhin mit ihrem Pkw die Verfolgung auf.

In der Straße Im Stiefel beziehungsweise im Pagenburgweg fand sie das von dem Täter zurückgelassene Fahrrad. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Das Fahrrad, ein blau-schwarzes Damen-Sportrad der Marke McKenzie, Travel 100, wird nun einer genauen Spurensicherung unterzogen.

Der Exhibitionist wird von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben:

– männlich

– osteuropäischer Typ

– ca. 25-30 Jahre alt

– ca. 170 cm groß

– kräftige aber nicht dicke Figur

– keine Brille, kein Bart

– er trug eine dunklen Bluson, dunkle Hose und dunkle Wollmütze

– er sprach mit einem osteuropäischen Akzent

Wer kann Hinweise zu dieser Person oder dem Fahrrad geben ?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 oder bei der Polizeistation Gehrden unter Tel. 05108 / 4410 zu melden.