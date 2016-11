Explosion der Personalkosten: Stadtrats-Stelle soll gestrichen werden

„Das Ergebnis, das ich Ihnen hier präsentiere, gefällt mir ganz und gar nicht“, sagte Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf am Dienstagabend in der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates, als er den neuen Ratsmitgliedern den Entwurf für den Haushalt 2017 präsentierte. Dieser geht für das kommende Jahr von einem Minus von über 3,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt aus. Das entspricht einer Steigerung des Fehlbetrags von rund 1,3 Millionen Euro im Vergleich zu 2016.

Die Entwicklung auf der Ertragsseite ist laut Mittendorf sogar positiv: Mit etwa 27,4 Millionen Euro geht die Verwaltung von einem Plus in Höhe von mehr als 1,1 Millionen Euro aus. Dazu gehören eine erwartete Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von mehr als einer halben Million Euro, eine Ertragssteigerung von 421.000 Euro aus der Einkommensteuer sowie 110.000 Euro aus der Umsatzsteuer.

Eine gestiegene Steuerkraft habe jedoch auch ihre Kehrseite, so Mittendorf. Dadurch werde die Stadt Gehrden voraussichtlich fast 800.000 Euro weniger an sogenannten Schlüsselzuweisungen aus Region, Land und Bund erhalten. Auch, weil immer „mehr Hände in den Topf greifen“, so der Bürgermeister mit Verweis auf den VW-Abgasskandal, der vor allem den Hauhsalt der Stadt Wolfsburg unter enorme Probleme stelle. Nationale und globale Entwicklungen hätten immer mehr Einfluss auf den Haushalt von Kommunen, sagte Mittendorf. Zudem werde Gehrden im Jahr 2017 voraussichtlich 430.000 Euro mehr Regionsumlage zahlen müssen, als in 2016. „Wieder aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft“, wie Mittendorf betonte.

Unabhängig von Umlagen und Zuwendungen steigen laut Entwurf allerdings auch die Kosten im eigenen Haus – und zwar ordentlich. Die Verwaltung rechnet derzeit mit einem Plus von 1,8 Millionen Euro an Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr. Mit mehr als zwölf Millionen Euro würde dies fast 40 Prozent der Gesamtaufwendungen ausmachen.

Mittendorf führt dies vor allem auf die gestiegene beziehungsweise steigende Anzahl von Mitarbeitern zurück. Dies sei notwendig, um zusätzliche und in der Vergangenheit liegengebliebene Aufgaben bewältigen zu können, erklärte der Bürgermeister. Zudem stehe demnächst in einigen Schlüsselpositionen im Rathaus ein Generationenwechsel an. Um die neuen Mitarbeiter auf ihre Aufgaben vorzubereiten, sollen die entsprechenden Stellen „für eine gewisse Zeit doppelt besetzt“ werden, so Mittendorf, der dennoch von einer sinnvollen „Investition in die Zukunft“ sprach, „denn nur eine gut eingearbeitete Kraft“ könne „ihre volle Leistung abrufen“.

Ein Einsparungsvorschlag, den Mittendorf den Ratsmitgliedern am Abend vorschlug, kam für viele Anwesende überraschend: Nach Ablauf der Amtszeit der jetzigen Ersten Stadträtin Christiane Kemnitz in 2017 soll diese Stelle zukünftig nicht erneut ausgeschrieben und besetzt werden.

Auch im Bereich der Investitionen setzt der Haushaltsentwurf neue Rekorde: 11,2 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr investiert werden. Dazu gehören unter anderem der Ausbau des Matthias-Claudius-Gymnasiums (1,8 Millionen), die Erweiterung der Oberschule (halbe Million) sowie anteilige Kosten einer neuen Kita am Vorwerkgelände (zwei Millionen). Insgesamt steigt die Verschuldung laut Hauhaltsplan 2017 um rund 1,9 Millionen Euro.