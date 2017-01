Fall Höcke: Regions-AfD kritisiert Medien

Die AfD der Region Hannover hat im Zusammenhang mit der umstrittenen Rede des AfD-Landesvorsitzenden Thüringens Björn Höcke die regionale Presse kritisiert. Im Haus der Region wollten die Angehörigen der AfD-Fraktionen in der Regionsversammlung und des Rates der Stadt Hannover sich und ihre kommunalpolitischen Themen und Forderungen vorstellen. Statt zu diesen Punkten Fragen zu stellen, seien die anwesenden Journalisten jedoch ausschließlich auf die Aussagen von Höcke eingegangen und hätten hierzu eine Stellungnahme der AfD-Mitglieder gefordert, kritisiert die AfD. Dirk Brandes, Geschäftsführer der Regionsfraktion, und Jörn König, Vorsitzender des Kreisverbandes Hannover-Stadt, weigerten sich jedoch, sich zu distanzieren oder Höcke zu verteidigen.

„Es sollte uns offenbar hauptsächlich eine Adaptionsleistung abgenötigt werden: das Distanzieren von einem Parteifreund“, heißt es in einem Offenen Brief der AfD. Die Parteikollegen Höckes sind davon überzeugt: Wie auch immer sie sich geäußert hätten: Die Medien hätten ihnen einen Strick daraus drehen wollen. „Wäre man nämlich unterwürfig gewesen und durch einige wohlfeile Phrasen auf Distanz zu Höcke gegangen, dann hätte das natürlich wieder zum Beispiel als ein weiteres Indiz für Unordnung und gravierende Standpunktdifferenzen innerhalb der AfD bewertet werden können.“



Ob die nicht erfolgte Äußerung der Regions-AfD der Partei helfen wird, bleibt abzuwarten. Viele Bürger dürfte im Hinblick auf die Bundestagswahl im September sicherlich interessieren, ob die AfD in Hannover und der Region eine konservative Politik rechts der Mitte vertritt oder die Nähe zum Nationalismus einiger Parteimitglieder gutheißt oder zumindest toleriert. Höcke hatte in einer Rede in Dresden unter anderem eine „dämliche Bewältigungspolitik“ in Deutschland kritisiert, eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert und die Bombardierung Dresdens 1945 mit mit den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki verglichen.