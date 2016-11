Der FDP-Ortsverband Gehrden lädt am Mittwoch, 30. November, zum Grünkohlessen im Restaurant Park:geflüster, Franzburger Straße 15, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr in den Räumen des Restaurants. Es wird um vorherige Anmeldung bei Hilmar Rump unter Tel. 05109/3900 oder per Mail an Hilmar.Rump@gmx.de, bei Ernst Mittendorf unter Tel. 05108/2886 oder bei Hans-Joachim Hentschel unter Tel. 05108/1745 oder per Mail an Ulla_hentschel@web.de gebeten.