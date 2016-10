Frankreichaustausch des Matthias-Claudius Gymnasiums

30 Schüler des Matthias-Claudius Gymnasiums (MCG) und der Käthe-Kollwitz Schule Hannover (KKS) sind vom Gegenbesuch in Remiremont zurück gekehrt.

„Ich kenne den Austausch von älteren Schülern und finde es spannend, jetzt selbst teilnehmen zu können. Als ich im Frühjahr in Gehrden war, sind mir besonders die Unterschiede zwischen den beiden Ländern aufgefallen”, erzählt Sarah Laurent (16 Jahre) aus Frankreich. Die Organisatoren dieses Austauschs sind Herrn Garber vom Lycée André Malraux und Frau Eilers-Bierbaum vom MCG. Insgesamt 30 Schüler und zwei Lehrer der KKS und des MCG sind für zehn Tage in die Vogesen gefahren. Dort waren sie in Gastfamilien oder im sich auf dem Schulgelände befindenden Internat untergebracht. Aufgrund der weiten Entfernung zur Schule konnten die Internatsschüler gemeinsam mit den Austauschschülern nur am Wochenende die Gasteltern besuchen. Aber auch Schüler, die zu Hause wohnten, mussten lange Schulwege auf sich nehmen. Es war es für viele Deutsche eine große Umstellung früher aufzustehen und schon gegen sechs Uhr zu frühstücken. Ebenfalls ungewohnt waren für Lara Sayili (15 Jahre, aus Gehrden) die Mahlzeiten:“Die Franzosen essen noch weniger, als ich dachte. Aber es ist alles sehr lecker und das Baguette darf beim Essen natürlich auch nicht fehlen.“

Anders als in Deutschland kennen die französischen Schüler allerdings kein Pausenbrot. Die nächste Mahlzeit nach dem Frühstück ist also erst das Mittagessen, dass in der Schulkantine etwa um 12 Uhr eingenommen wird. Zusätzlich zu den Essgewohnheiten haben die 14 bis 16-Jährigen viel aus dem Alltag ihrer Gastschüler kennenlernen dürfen. Unter anderem waren sie mit im Unterricht, der sich deutlich vom Unterricht an deutschen Schulen unterscheidet. „Die Klassen sind viel größer als bei uns und die Schule geht fast immer bis 18 Uhr“, bemerkte Maximilian Krebs (16 Jahre, aus Holtensen). Bei einer eintägigen Wanderung in den Hohen Vogesen und einer Rallye durch Remiremont wurde die Heimat der französischen Austauschpartner erkundet. Zum Programm gehörten außerdem ein Tagesausflug in die 94 Kilometer entfernte Stadt Nancy und ein Besuch im Klettergarten. Nina Warneke (14 Jahre, aus Gehrden) war begeistert:“Der Austausch hat mir sehr gut gefallen. Besonders das Wochenende bei den Familien und die wunderschöne Landschaft werden mir lange in Erinnerung bleiben.“ Die gemeinsame Abschiedsfeier am Donnerstagabend bildete den Abschluss, bei dem die während des Austauschs vorbereiteten Theaterszenen und Diashows den Eltern vorgetragen wurden. Am Freitag musste dann endgültig Abschied genommen werden. Die deutschen Gäste sind zurück Richtung Hannover gefahren, was einigen schwer fiel, da viele neue Freundschaften zwischen den drei Schulen entstanden sind. Jedoch ist ein privates Wiedersehen mit den Austauschschülern schon in Planung.

