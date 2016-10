Gasthaus Behnsen: Tradition hat einen Namen

Wenn in Leveste von Tradition die Rede ist, kommt sehr schnell das Gasthaus Behnsen zur Sprache. Seit dem Jahr 1791 wird an der Hauptstraße getrunken, gegessen und gefeiert. Dieses 225-jährige Jubiläum wird am heutigen Samstag gebührend gefeiert.

Ab 18 Uhr laden Abdel El Abiad und seine Ehefrau Zizi zu einem großen Jubiläums-Buffet ein. Die Kosten hierfür betragen 19,50 Euro pro Person. Zuvor wird es eine Feierstunde mit den örtlichen Vereinen, Sozialverbänden und Vertretern der Stadt Gehrden geben. Ab etwa 19 Uhr soll dann das Tanzbein geschwungen werden.