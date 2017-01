Gehrden: Pro-Kopf-Verschuldung könnte sich bis 2020 verdoppeln

Der Chef des Steuerzahlerbundes Niedersachsen/Bremen Bernhard Zentgraf lässt kein gutes Haar am Zustand der Gehrdener Stadtfinanzen. Auf dem Neujahrsempfang der Gehrdener CDU in Redderse rechnete er vor, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in der Burgbergstadt sich bis zum Jahr 2020 verdoppeln könnte.

Bürgermeister Cord Mittendorf hat in seiner Rede zum diesjährigen Haushaltsplanentwurf gesagt, die Lage sei besorgniserregend. „Recht hat er“, sagte Zentgraf. Denn nach derzeitigen Berechnungen werden die Schulden der Stadt in den kommenden jahren weiter steigen. „Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.500 Euro liegt Gehrden bereits jetzt über dem regionalen Durchschnitt“, konstatierte der Chef des Steuerzahlerbundes. Laut derzeitigen Planungen wird diese bis 2019 auf 2.750 Euro steigen.

Als Ursache hierfür bezeichnete Zentgraf den Umstand, dass Gehrden die investitionsfreudigste Kommune in der Region Hannover sei. „Das ist erstmal gar nicht schlimm“, so der Diplom-Volkswirt. Problematisch hierbei sei allerdings, dass diese kaum aus Eigenkapital finanziert würden. Wenn die Zinsen einmal wieder steigen sollten, würden dadurch auch die städtischen Schulden noch einmal ansteigen.

Kritisch betrachtete Zentgraf in seinem Vortrag auch die steigenden Personalkosten bei der Stadt. Diese machen laut Haushaltsentwurf einen Anteil von rund 40 Prozent der Ausgaben aus. „Da stimmt das Verhältnis nicht mehr“, so das Fazit des Finanzexperten.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Spieker bedankte sich für die Ausführungen Zentgrafs und erklärte, dass seine Partei sowie die Stadtratsfraktion auch zukünftig die Arbeit der Stadtverwaltung kritisch begleiten und gleichzeitig konstruktive Arbeit leisten werde. „Sorgfalt geht vor Eile“, sagte Spieker im Hinblick auf die derzeit laufenden Haushaltsberatungen. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass verantwortungsvoll mit den Steuern der Bürger umgegangen wird“, versicherte er.