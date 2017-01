Gehrdener Markthändler sind sich einig: Der Standortwechsel wird schwierig

Für viele der Händler auf dem Markt wird es eine Umstellung, den Ort zu wechseln. Einige verkaufen seit über 30 Jahren ihre Waren auf dem Markt. Aber ab dem 2. Februar findet dieser auf dem Festplatz statt, der sich über einen Kilometer vom eigentlichen Marktplatz entfernt befindet. Dass der Markt nicht wegfällt, ist für die Stadt enorm wichtig, so Bürgermeister Mittendorf, denn er ist fester Bestandteil des Gehrdener Alltags. Zwar gibt es auf Seiten der Händler auch einige, die unglücklich über den Standortwechseln sind, die meisten haben jedoch akzeptiert, dass die Sache feststeht.

„Der Platz muss gemacht werden, das ist ja ganz klar. Es ist zwar schade, dass der Markt dann nicht hier stattfinden kann, aber was muss, das muss“, so Andreas Toll. Solange das nur eine vorübergehende Maßnahme sei, könne und müsse man es akzeptieren, meint er. Ähnlich entspannt sieht Bettina Ullrich das, die mit ihrem Obst- und Gemüsestand, den vorher ihre Eltern geführt haben, quasi ein Gründungsmitglied des Marktes ist. „Ich denke, wir machen einfach das Beste daraus. Es wird schon gut gehen“. Dieter Stellman sieht es nicht ganz so gelassen. Er hebt hervor, dass es für alle Markthändler zu Umsatzeinbrüchen kommen werde und man die Menschen vor vollendete Tatsachen gestellt hätte. Er hätte den Markt auf dem Parkplatz neben dem Marktplatz bevorzugt. Siegfried Weper, der Textilien verkauft, ist auch nicht begeistert. „Für die Leute aus Lemmie oder Sorsum ist das egal, aber wie sollen ältere Menschen denn da hin kommen? Das ist doch ein ganz blöder Ort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine harte Zeit wird“. Es soll einen Shuttle-Service geben, der die Gehrdener zum Markt fahren wird. Doch dass das auch so funktioniert, glauben viele der Händler scheinbar nicht. Klar ist allen, dass die Bauarbeiten wichtig sind und das die Verlegung des Marktes nicht auf Dauer ist. Und die Gehrdener, so sind sich alle einig, sind sehr treue Kunden, von denen bestimmt viele zum Festplatz laufen werden.