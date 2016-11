Glaubenssplitter – Was glauben Sie?

Was glauben die Menschen um uns herum eigentlich? Und was hat sie zum Glauben bewegt? Ein bestimmtes Erlebnis? Spannende Fragen, über die laut Martin Funke, dem Pastor aus Lenthe-Northen, zu wenig in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Funke ist der Meinung, Glauben sei nichts, wofür man sich schämen müsse, sondern etwas kostbares und ein Recht. Zusammen mit Lutz Schwarz aus dem Kirchenvorstand Everloh und Sabine Grune aus dem Kirchenvorstand Benthe plant er nun, daran etwas zu ändern.

„Glaubenssplitter – Was glauben denn Sie?“ nennt sich das Projekt. Gemeindemitglieder aus Benthe, Lenthe, Everloh und Northen werden aufgerufen, ihre Erfahrungen, Gefühle, Gedanken oder auch Zweifel gegenüber dem Glauben niederzuschreiben. Die gesammelten Texte sollen dann in einem Buch gebündelt erscheinen.

Das Trio hat sich für ein symbolträchtiges Erscheinungsdatum entschieden. Das fertige Buch soll am 31. Oktober 2017 erscheinen, dem 500. Jubiläum des Reformationstags. Der reformatorische Gedanke, zu seinem Glauben zu stehen, spielt bei der Wahl des Datums eine wichtige Rolle.

Selektiert wird nicht. Auch Zweifler oder Personen, die nicht an die Kirche im klassischen Sinn glauben, können zu Wort kommen. „Über eine Obergrenze haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, es ist eh nicht so leicht, die Leute zum Schreiben zu bewegen“, so Grune. Schwarze betont noch einmal, dass es sich natürlich um etwas Persönliches handelt, denn unter den Texten werden Name und Ortschaft der Verfasser stehen. „Darüber haben wir lange nachgedacht. Wir haben uns dann dafür entschieden, weil es ja gerade darum geht, zu seinem Glauben zu stehen“, erklärt Funke. Sie haben bereits einige interessante und bewegende Geschichten bekommen, es sollen aber noch deutlich mehr werden. Bis zum 31. Dezember haben die Bürger Zeit, ihre Glaubenssplitter einzureichen. Die Briefe können in die Briefkästen der Pfarrbüros oder in den Briefkasten von Pastor Funke in Benthe, Wallbrink 5, geworfen werden. Alternativ kann auch eine Email an martin.funke@web.de geschickt werden.