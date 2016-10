Grüne fordern mehr Bürgernähe im Rat

Geht es nach den Gehrdener Grünen, soll in der künftigen Ratsperiode der Meinung der Bürger mehr Platz und Zeit eingeräumt werden. Bevor am kommenden Dienstag in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Rates die Geschäftsordnung beschlossen werden soll, will die Fraktion der Grünen durch zwei Anträge noch Änderungen an dem Vorschlag der Verwaltung erreichen.

So fordert die Fraktion beispielsweise, die Einwohnerfragestunde zu Beginn einer Rats- oder Ausschusssitzung so zu erweitern, dass anwesende Bürger nicht nur Fragen stellen, sondern auch generell Wortbeiträge äußern dürfen. Zudem soll in der Geschäftsordnung festgehalten werden, dass Bürger auch vor jedem Tagesordnungspunkt zu dem entsprechenden Thema bis zu 15 Minuten lang Fragen an die Verwaltung und Ratsmitglieder stellen und ihre Meinung äußern dürfen. Hierfür soll es laut der Grünen im Vorfeld einer Frage eine Zweidrittelmehrheit der Rats- beziehungsweise Ausschussmitglieder bedürfen. Auch am Ende einer Sitzung soll den Gehrdenern noch einmal maximal 30 Minuten Zeit für Fragen und Anregungen gegeben werden.

Darüber hinaus sollen aus den Reihen der Gehrdener Einwohner auch Fachkenntnisse in entsprechenden Themengebieten in die Ratsarbeit miteinfließen – und zwar durch die Einberufung sogenannter sachkundiger Bürgerinnen und Bürger. Diese würden in den Fachausschüssen als Experten fungieren und ihre Meinung zu bestimmten Themen einbringen können. Dies könnten beispielsweise Vertreter des ADFC, aus der Wirtschaft oder Umweltverbänden sein. „Die Fraktion sieht hier die Chance, externen Sachverstand für die Arbeit im Rat zu gewinnen“, heißt es in dem Antrag der Grünen.