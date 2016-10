Herbstfest beim DRK

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Ortsverein Lemmie lädt am Samstag, 22. Oktober, zum Herbstfest im und am Feuerwehrgerätehaus im Gehrdener Kirchweg 3 A in Lemmie ein. Von 11 bis 16 Uhr werden hier unter anderem Bücher, Spiele, DVDs sowie selbstgenähte Kindersachen und verschiedene Geschenkartikel angeboten.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, denn neben Kaffee und Kuchen gibt es selbstgemachte Kartoffelpuffer, Apfelmus und Pommes Frites. Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Lemmie freut sich über viele Besucher.