Im Oktober wird gewandert

Der Oktober steht beim Kneippverein Wennigsen/Gehrden ganz im Zeichen des Wanderns. Zu gleich drei Terminen laden die Kneippianer im ersten richtigen Herbstmonat ein:

Am Mittwoch, 5. Oktober geht es an die Ziegenbuche. Die Gruppe startet um 13.30 Uhr am „Dicken Stein“ mit Privat-Pkws. Die Strecke ist rund vier Kilometer lang. Anschließend wird eine Kaffeepause eingelegt. Anmeldung unter Tel. 05103 / 2761.

Weiter geht es am Mittwoch, 12. Oktober. Dann unternimmt der Kneippverein eine Wanderung im Osterwald. In Fahrgemeinschaften geht es um 9.30 Uhr ab „Dicker Stein“ zum Parkplatz „Rampe“. Die Wanderung ist rund zwölf Kilometer lang. Eine Einkehr erfolgt am Ende der Tour. Anmeldung und weitere Informationen bei Klaus Martin, Tel. 0174 7204169.

Am Samstag, 15. Oktober steht die dritte Tour an. Um 10 Uhr treffen sich die Kneippianer zu einer Wanderung zum Abschluss der Wassertretstellensaison am „Dicken Stein“. Nichtwanderer können um 12 Uhr zum Wassertretbecken in der Wennigser Mark kommen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Anmeldung und weitere Informationen bei Elke Böttcher, Tel. 05103 / 2102 oder Alfred Ribow, Tel. 05103 / 8445.