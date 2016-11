Kerzen an! Morgen ist Lichterfest und Feuerabend

Wie jedes Jahr wird sich die Gehrdener Innenstadt auch in diesem Jahr zur Adventszeit vom Dammtor bis zum Steintor in ein Lichtermeer verwandeln.

Unter dem Motto „Lichterfest und Feuerabend“ werden am Freitag, 18. November, Kerzen, Windlichter, Fackeln und Feuerkörbe für ein vergnügliches Bummeln und Einkaufen in Gehrden sorgen. In der trüben Jahreszeit und kurz vorm 1. Advent sorgt dieser Abend immer für eine besinnliche aber auch gemütliche Stimmung. Das Lichterfest gehört mittlerweile zu einer festen Einrichtung in Gehrden und findet bereits zum neunten Mal statt.

Zahlreiche Geschäftsleute laden von 16.30 bis 20.30 Uhr zum stimmungsvollen Einkaufen in die Burgbergstadt ein. Die Gehrdener Turmgarde wird wieder in ihrer mittelalterlichen Kleidung durch die Fußgängerzone ziehen und ihre Feuershow präsentieren..

In den Geschäften herrscht wieder eine besondere Atmosphäre, denn jeder hat sich für diesen Abend etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Heiße Schokolade, Apfelpunsch, frisch gebackene Waffeln, Zwiebelkuchen, leckere Bratwurst vom Grill, Stockbrot für die Kinder und weitere Leckereien sorgen für das leibliche Wohl. Unterstützt wird das Ganze von den Cafés und Gastronomen mit abwechslungsreichen Speisen.

Viele Geschäftsleute halten für diesen Abend spezielle Aktionen bereit

Nicht nur der Einzelhandel mit Spiel- und Haushaltswaren oder Bekleidungsgeschäfte, sondern auch der Friseur- und Kosmetiksalon Baumgarten, die Stadt-Apotheke im Steinweg, die Dammtor Optik Krone, das Sonnenstudio, die Physiotherapie Silke Harborth, das neue Sanitätsgeschäft am Markt sowie das Fachgeschäft „Hörwelt Oester“ am Dammtor öffnen ihre Türen und laden zum Kennenlernen ein.

An diesem Abend lohnt es sich, in angenehmer Atmosphäre vom Steintor bis einschließlich Dammtor (ehemals LIDL) unverbindlich zu stöbern, zu bummeln , sich zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen. Vielleicht lässt sich ja sogar das erste Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk finden.

Die imposante Feuershow der Turmgarde, die auch in diesem Jahr wieder ihr Können unter Beweis stellen wird, ist nicht nur für Kinderaugen beeindruckend!

Ein Muss in jedem Herbst – das Gehrdener Lichterfest. Seien Sie mittendrin, anstatt nur dabei!

Dammtor Optik präsentiert: Hausmesse im Lichterglanz

Zahlreiche Gehrdener Einzelhändler laden wieder ein zum stimmungsvollen Abend im Lichterglanz und Feuerschein. Ein Teil der Innenstadt wird der Jahreszeit entsprechend durch Lichterglanz in eine besondere Atmosphäre verwandelt. Auch in den Geschäften herrscht eine andere Stimmung als gewöhnlich. Die Lichterkette wird sich erneut vom Dammtor bis zum Steintor ziehen.

Apfelpunsch und Knabbereien am Dammtor

Die Dammtor Optik in Gehrden darf beim Lichterfest nicht fehlen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird Augenoptikermeisterin Silvia Krone ihre Kunden bereits am Dammtor mit über 100 Lichtern auf diesen Abend einstimmen. Wer das Lichterfest bereits in den vergangenen Jahren besucht hat, weiß, wie schön die Stimmung dort ist.

Als Highlight hat Silvia Krone sich wieder eine besondere Hausmesse einfallen lassen. Sie präsentiert mit ihren Mitarbeitern zu Sonderpreisen die kompletten Brillenkollektionen der bekannten Marke Ray Ban sowie das erfolgreiche Wechselsystem „EyeMax“.

Bei diesen Brillen lassen sich die Bügel mühelos tauschen, wodurch sich die Brille in Stil und Farbe stets verändern lässt. Ob grün, blau, gelb, rot, bunt gemustert oder uni: Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Am Lichterfest-Wochenende gibt es bei Silvia Krone Brillenmittelteile für 89 Euro und zwei Paar Bügel für 58 Euro. Die Brillenbügel gibt es in über 600 verschiedenen Farben. Da fällt die Auswahl oft nicht leicht. Speziell an diesem Abend sind alle Kombinationsmöglichkeiten anzuschauen.

Ein weiterer Vorteil: Die Brillenbügel kosten nicht mehr als ein schöner Blumenstrauß. Mit wenig Geld lässt sich somit die Brille immer mal wieder verändern.

Was machen Sie mit Ihren „alten“ Brillen?

Vielleicht sind Sie ja noch im Besitz alter, getragener Brillen, die Sie nicht mehr leiden mögen oder deren Schärfe nicht mehr passt. Tun Sie Gutes, denn Sie dürfen diese Brillen sehr gerne und jederzeit bei der Dammtor Optik abgeben. Die Brillen werden an zuverlässige Institutionen weitergeleitet und finden meist in bedürftigen Ländern ihre weitere Verwendung.

Bei der Dammtor Optik lohnt es sich, am Lichterfest bei einem Gläschen Apfelpunsch zu stöbern. Zusätzlich wird das Gehrdener Backhaus mit Zwiebelkuchen und frisch gebackenen Waffeln für das leibliche Wohl am Dammtor sorgen. Eine Feuershow der Gehrdener Turmgarde wird den Abend abrunden. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie mittendrin. Silvia Krone und Ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Hörtest und Getränke bei „Hörwelt Oester“

Bei „Hörwelt Oester“, dem neuen Fachgeschäft für Hörgeräte am Dammtor, können Besucher während des Lichterfestes einen kostenlosen Schnell-Hörtest durchführen, um zu erfahren, wie gut das eigene Hörvermögen noch ist. Darüber hinaus bietet das Team um Kaffee und Erfrischungsgetränke an, die zum Verweilen in den neuen Räumlichkeiten einladen. Schauen Sie vorbei und bestaunen sie das exquisite Ambiente am Dammtor.

Punsch für jedes Alter in der Stadt-Apotheke

Seit Jahren bietet die Stadt-Apotheke im Steinweg den Besuchern des Lichterfestes ihren hauseigenen alkoholfreien Punsch an. „Die Leute fragen schon immer, ob wir in dieses Jahr auch wieder anbieten“, berichtet Apotheker Wilko Struckmann. Jetzt kann er bestätigen: Es wird ihn wieder geben. Seine Mitarbeiter werden ihn wie gewohnt servieren und die Besucher damit wieder mehr als zufriedenstellen. Außerdem bietet die Stadt-Apotheke für alle, die es etwas härter mögen, den Bredenbecker Apfelpunsch an. „Das ist der Punsch mit dem geringen nicht-alkoholischen Promillegehalt“, so Struckmann augenzwinkernd.