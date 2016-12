Konzert in Gehrden: Weltklassik am Klavier

Pianist André Dolabella spielt am Sonntag, 11. Dezember, um 17.15 Werke von Brahms, Tschaikowski, Schubert, Ravel und vielen mehr im Rathaus Gehrden.

Transkribieren – das „Übersetzen“ von großartigen Werken auf das Klavier – hat eine lange Tradition und ist eine hohe Kunst – sowohl für Komponisten als auch Instrumentalisten. So übersetzte Brahms ein Streichsextett für das Klavier; Rachmaninoff bewegte Tschaikowskis Wiegenlied und der Meister der Transkription, Franz Liszt, fand seine Vorlagen in herrlichen Opern und Liedern. Der brasilianische Pianist André Dolabella präsentiert am Sonntag, 11. Dezember, um 17.15 Uhr bekannte Meisterwerke der Transkription und würzt sein Programm auf charmante und publikumsnahe Weise mit wunderbaren Geschichten zu Werken und Komponisten.

Der brasilianische Pianist André Dolabella hat seine Ausbildung bei Frederic Meinders und mit Höchstnote bei Prof. Solter an der Hochschule für Musik Karlsruhe absolviert. André Dolabella wurde international mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem bei der Franz Liszt National Piano Competition in Rio de Janeiro und dem Guiomar Novaes Wettbewerb in Sao Paulo. Als Solist gab er Konzerte mit verschiedenen Orchestern wie Minas Gerais, Staatsorchester Porto Alegre, Philharmonisches Orchester Bacau, Niedersächsisches Staatsorchester Hannover. Dolabella widmet sich ebenfalls der Kammermusik und der Liedbegleitung und tritt dabei in zahlreichen Städten Brasiliens, Italiens, Spaniens, Frankreichs, Finnlands, Griechenlands und Deutschlands auf. In 2016 konzertiert er unter anderen mit Rachmaninoffs drittem Klavierkonzert.

Das Konzert findet im Gehrdener Rathaus, Kirchstraße 1-3, statt. Der Eintritt kostet 18 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Studenten und für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Plätze reservieren kann man telefonisch unter der 0211 936 5090 oder per Email an info@weltklassik.de.