Lenthe. Am Freitag, 28. Oktober, findet in Lenthe wieder ein Laternenumzug statt. Kinder und Eltern treffen sich um 18.30 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr. Von da aus geht es einmal durch Lenthe, vorbei an der Kirche und am Untergut. Während des Umzugs werden Lieder gesunden und im Anschluss gibt es Imbiss und Getränke.