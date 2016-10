Lenthes Probleme: Regenwasser, Schlaglöcher und Feuerwehrzufahrten

„Die Probleme werden wir heute nicht lösen können“, sagte Lenthes Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling auf der fünften und letzten Ortsbegehung mit dem alten Ortsrat. Dennoch wollten sich der Ortsrat und weitere Lenther Bürger sich ein Bild davon machen, wo es momentan im Ortsgebiet Probleme und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.

Mit dabei war auch Alexander Bieber von der Lenther Ortsfeuerwehr. Er sieht derzeit Probleme bei der An- und Zufahrt des Feuerwehrgerätehauses an der Alten Schule. „Wenn Leute mit ihrem Auto zur Alten Schule kommen, stellen sie dies natürlich auf dem Parkplatz ab. Dann ist es allerdings für uns teilweise sehr schwer, mit dem Einsatzfahrzeug das Grundstück zu verlassen“, erklärte er. Im Notfall würden somöglicherweise entscheidende Minuten verstreichen. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Ermerling und Wolfgang Middelberg von der Stadtverwaltung konnte sich jedoch noch vor Ort entschieden werden, dass die Feuerwehr einen entsprechenden Plan nach ihren Vorstellungen erarbeiten soll, der anschließend der Verwaltung vorgelegt werden soll. „Wir hatten ja schon einmal über ein Halteverbotsschild nachgedacht“, gab Ermerling zu Bedenken. Grundsätzlich sei dies auch kein Problem, bestätigte Middelberg.

Zudem seien einige Straßen, wie zum Beispiel die Werner-von-Siemens-Straße, durch parkende Autos am Straßenrand zu schmal, um an einige Häuser und Straßen zu gelangen, so Bieber. Ein Parkverbotsschild gibt es auf der Straße nicht. Middelberg erinnerte allerdings daran, dass nur dort geparkt werden dürfe, wenn dadurch die Fahrbahnbreite nicht unter 3,05 Meter fällt. Je nach Größe und Breite der Autos könnte dieser Wert unterschritten sein, so die Beobachtungen der Lenther.

Ein weiteres Problem in den Augen der Ortsratsmitglieder ist eine an manchen Stellen für Anwohner unzureichende Abführung von Regenwasser. Bei Starkregen könnte über die Gullys die Wassermenge nicht schnell genug abgeführt werden, so die Vermutung. Middelberg teilte den besorgten Anwohnern mit, dass im Haushalt 700.000 Euro für die Verbesserung der Kanäle im gesamten Gehrdener Stadtgebiet bereitgestellt werden sollen. Wann eine Sanierung in Lenthe geschehen könnte, konnte Middelberg noch nicht beantworten.

Darüber hinaus gibt es auf einigen Straßen in Lenthe kleine und große Schlaglöcher, die durch Frost in den vergangenen Wintern entstanden. An vielen Stellen müsse „generell die Fahrbahndecke erneuert werden, waren sich die Teilnehmer der Ortsbegehung weitgehend einig.