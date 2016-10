Leuchtende Kita-Kinder

Für viele Berufstätige ist es eine anstrengende Jahreszeit: Es geht im Dunkeln mit dem Auto zur Arbeit und nach Feierabend ist die Sonne teilweise auch schon wieder untergegangen. Und dann sind da noch die Kinder, die sich auf dem Weg zur Schule oder zum Kindergarten befinden. Um diesem erhöhten Unfallrisiko im Herbst und Winter entgegenzuwirken, verteilt die Verkehrswacht Calenberger Land seit Jahren gelbe Sicherheitskragen an Kindertagesstätten in Gehrden, Wennigsen und Barsinghausen. „In diesem Jahr haben wir über 150 Kragen, die wir an die Kinder verteilen“, berichtete Karl-Heinz Neddermeier im Rahmen der Übergabe von 14 Sicherheitskragen an Kinder der Kita Am Castrum in Gehrden.

Die Sicherheitskragen werden über den Kopf gezogen und auf die Schultern gelegt, sodass die Jungen und Mädchen bei einstrahlendem Licht auf Brust und Rücken hell leuchten und sofort erkennbar sind. „In der dunklen Jahreszeit ist das besonders wertvoll“, so Neddermeier. Auch Jessica Kaune freut sich über die gelben Sicherheitskragen: „Es ist schön, dass die Verkehrswacht immer wieder an uns und die Kinder denkt“, sagte die stellvertretende Leiterin der Kita Am Castrum. Ermöglicht hat die Aktion auch in diesem Jahr wieder die Sparkasse Hannover, die die Sicherheitskragen finanziert. Im Namen der gesamten Verkehrswacht bedankte sich Neddermeier bei dem anwesenden Andria Orsulic, Filialleiter der Sparkasse in der Nordstraße.