Lichterfest lockt hunderte Besucher in die Innenstadt

Es dauerte ein wenig, bis die Gehrdener sich am Freitag auf den Weg in die Innenstadt zum Lichterfest machten, doch je später der Abend wurde, desto mehr Familien strömten zum Steinweg und zum Dammtor, um sich die liebevoll verzierten und beleuchteten Straßen und Geschäfte anzusehen. Angefangen beim Türmchen zog sich das Lichterfest bis zur Hörwelt Oester und der Dammtor Optik. Neben Spezialangeboten, wie zum Beispiel einem kostenlosen und schnellen Hörtest bei Hörwelt Oester, gab es zudem in zahlreichen Geschäften kulinarische Köstlichkeiten. So lockte die Stadt-Apotheke die Lichterfest-Besucher beispielsweise wieder mit ihrem berühmten Apfelpunsch an. Und auch bei der Dammtor Optik konnten es sich die Familien bei Bowle und Keksen gemütlich machen.