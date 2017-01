Matthiesen zuversichtlich: Baldiger Neubau am RKK wahrscheinlich

Der 22. Februar könnte ein wichtiger Tag für die Burgbergstadt werden. Dann entscheidet der Krankenhausplanungsausschuss im Niedersächsischen Landtag, ob Gelder in Höhe von 80 Millionen Euro für den zweiten Bauabschnitt des Robert-Koch-Krankenhauses (RKK) bereitgestellt werden. Dies teilte der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Max Matthiesen mit. Er sei mittlerweile sehr zuversichtlich, dass das RKK die Mittel erhalten wird.

Sollte das Geld bereitgestellt werden, könnten die Baumaßnahmen, die derzeit mit 88 Millionen Euro veranschlagt werden, schon bald beginnen, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher seiner Fraktion im Landtag. Die restlichen Kosten müsste der Träger des Krankenhauses, die Region Hannover, tragen. Daran werde es jedoch nicht scheitern, beteuerte Matthiesen. Es wäre ein komplett neuer Anbau mit neuen OPs, einem neuen Kreißsaal, einer neuen Gynäkologie und einem modernen Diagnostikzentrum. „Es wäre eine Sensation, wenn das klappen würde“, so Matthiesen. Mit Vollendung des zweiten Bauabschnitts wäre der Krankenhaus-Standort Gehrden für Jahrzehnte gesichert.

Die 80 Millionen Euro, die das RKK erhalten könnte, kämen aus einem sogenannten Sondervermögen, das zum 1. Januar dieses Jahres zusätzlich vom Land Niedersachsen für die Modernisierung der Krankenhäuser bereitgestellt wurde. „Davon ist jedoch schon fast alles verplant“, erklärte Matthiesen. Deshalb sei die Entscheidung des Krankenhausplanungsausschusses die letzte Möglichkeit, an die Mittel zu kommen. Dafür muss der Ausschuss den zweiten Bauabschnitt in der Prioritätenliste des Landes weiter nach oben setzen. Der Landtagsabgeordnete sieht dies jedoch als wahrscheinlich an, da das RKK bereits durch den ersten Bauabschnitt, für den das Klinikum Region Hannover 37,5 Millionen in Eigenleistung aufbrachte, wichtige Vorarbeiten geleistet habe.

Für Bürgermeister Cord Mittendorf sowie die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU im Gehrdener Stadtrat, Henning Harter und Thomas Spieker, war diese Nachricht so überraschend wie erfreulich. „Das sind hervorragende Nachrichten“, sagte Mittendorf. Dadurch wäre die Daseinsvorsorge in Gehrden und auch für das Calenberger Land auf Dauer gesichert. „Das Krankenhaus ist der größte Arbeitgeber in unserer Stadt. Der Erhalt des Standortes ist neben der gesundheitlichen Versorgung auch für die wirtschaftliche Situation Gehrdens ungemein wichtig.“ Laut Henning Harter könnte der Neubau für das RKK den Weg zu einem Schwerpunktkrankenhaus ebnen. Grundsätzlich wäre der weitere Ausbau des Krankenhauses ein Zeichen dafür, dass die „Medizinstrategie 2020“ der Region Hannover erfolgreich sei, so der Sozialdemokrat. Thomas Spieker verwies darauf, dass die Entscheidung zudem eine große Strahlkraft für den gesamten ländlichen Raum süd-westlich von Hannover hätte.

Die drei kommunalen Vertreter waren sich einig, dass ein neuer Anbau sowohl Chance als auch Herausforderung für die Infrastruktur Gehrdens wäre. „Dann muss die Region auch für zusätzliche Parkplätze sorgen“, so Harter. Bereits jetzt blockierten die Besucher des Krankenhauses die Nebenstraßen.