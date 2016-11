Weihnachtspäckchen: Gehrden und Basche sammeln über 500 Geschenke

„Es ist wirklich beeindruckend, was die Bürger hier auf die Beine gestellt haben“, sagte Ronny Enke, Präsident vom Round Table Barsinghausen. Gemeinsam mit den Städten Gehrden und Barsinghausen hat der Service-Club in den vergangenen Wochen alle Bürger dazu aufgerufen, Weihnachtsgeschenke zu packen, die der Round Table anschließend eigenhändig an Kinder und Jugendliche in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine zum Weihnachtsfest übergibt. Insgesamt kamen in den zwei Kommunen 548 Päckchen zusammen. Im vergangenen Jahr waren es noch 370 Geschenke.

Besonders die Schulen und Kindertagesstätten halfen kräftig mit, dass die Anzahl an Geschenken deutlich anstieg. „Es war wirklich toll, zu sehen, mit wie viel Elan und Enthusiasmus die Kinder die Aktion unterstützten“, so Enke.

Zahlreiche Bürger legten zu ihren Päckchen noch kleinere Geldbeträge dazu, um den Round Table bei den Transportkosten und Spritgeld zur Seite zu stehen. Einen besonderen Dank der „Tabler“ geht dabei an den SoVD Barsinghausen: 500 Euro spendeten sie den ehrenamtlichen Helfern, darunter auch eine Einzelspende in Höhe von 100 Euro.

Mit Spannung erwartet wurde auch die Zahl der Geschenke im Vergleich der Städte. Die Kommunen Barsinghausen und Gehrden riefen gemeinsam mit Round Table einen Wettkampf aus, welche Stadt mehr Päckchen sammeln kann. Das Ergebnis: Aus Gehrden kommen 226 Geschenke, aus Barsinghausen 322. Somit ist auch entschieden, dass der Round Table im kommenden Jahr ein Kinderfest in Basche veranstalten wird. Dies war der „Wetteinsatz“ des Clubs im Vorfeld der Aktion.

Der Round Table ist ein Service-Club junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern in Not durch persönliches Engagement zu helfen.