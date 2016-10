Nachwuchs-Turnerinnen des SV Gehrden auf Erfolgsspur

Gehrden. Nach zwei von drei Runden beim Runden-Turnier auf Kreisebene haben die SVG-Mädchen gute Chancen auf Treppchen-Platzierungen

Insgesamt 207 Kinder machten sich auf den Weg in die Gehrdener Sporthalle. Dort ging es im Rahmen des Runden-Wettkampfes des Turnkreises Hannover-Land erneut darum, gute Ergebnisse am Schwebebalken, am Sprungtisch, am Reck sowie auf der Bodenfläche zu erturnen.

Selbstverständlich ging auch der SV Gehrden als Gastgeber an den Start: Fünf Mannschaften mit insgesamt 26 Mädchen nutzten mit viel Motivation, guter Laune und noch mehr Spaß ihren Heimvorteil.

Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: So belegen Joyce D´Apice, Laura Köhler, Maria Stegemann und Paula Alpers bei den älteren Turnerinnen (Jahrgang 2000 und älter) nach zwei von drei Runden den ersten Platz.

Eine Altersklasse tiefer (Jahrgänge 2001 bis 2003) gingen Matthea Kruckenberg, Maja Sander, Pia Schelinski, Madita Thomas, Joelle Reiß und Merle Kälble an die Geräte. Sie belegen derzeit einen guten sechsten Platz.

Marla Baumgarten, Christin Riese, Nika Selcuk, Lenja Burr sowie Sharon D´Apice erreichten in dieser Altersklasse einen sehr guten vierten Rang von insgesamt 14 Mannschaften und haben sich somit noch die Chance auf eine Treppchenplatz bewahrt.

Im Jahrgang der jüngsten Turnerinnen (Jahrgänge 2007 und jünger) ist der SV Gehrden mit zwei Mannschaften vertreten. Laetizia Pedde, Neeltje Wellhausen, Lina Spötter, Florentine Weper und Amelie Fehse freuen sich über ihren dritten Platz.

Selbst die ganz Kleinen im Feld erturnten sich mit Platz sechs in einem Teilnehmerfeld von zwölf Mannschaften einen guten Rang im Mittelfeld. Zu diesen Nachwuchshoffnungen zählen Olivia Maurer, Lucia Dohmeyer, Maja Marienhagen, Pauline Keilhoff und Sarah Pfüller (Jahrgänge 2009 bis 2011).