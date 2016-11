Neue Stellvertreter Mittendorfs: Grüne sprechen von „Arroganz der Macht“

Die Stellvertretenden Bürgermeister haben eigentlich nur eine repräsentative Funktion: Sie beglückwünschen Ehepaare zur Goldenen Hochzeit, halten Grußworte bei Richtfesten oder Jahreshauptversammlungen. In der konstituierenden Sitzung des neuen Rates der Stadt Gehrden sorgte die Wahl allerdings für einen Eklat: Mit Henning Harter (SPD) als Erstem, Heinrich Meinecke als Zweitem Stellvertreter und Heide Rath (beide CDU) als Dritter Stellvertreterin wurden ausschließlich Ratsmitglieder der beiden großen Parteien mit großer Mehrheit gewählt. Für Heinz Strassmann (B’90/Die Grünen), Vorsitzender der neuen Gruppe Grüne/Linke, sei dies „kein guter politischer Stil“ gewesen. Bislang stellten die Grünen mit Eva Kiene-Stengel die Dritte Stellvertreterin. Nun gehen die Grünen bei diesem Posten leer aus. Strassmann ging sogar noch weiter: Durch die Wahl von Heide Rath sei die „Arroganz der Macht“ im Gehrdener Rat zum Vorschein gekommen, so der Grüne.

Seit Jahrzehnten gebe es in der Burgbergstadt eine Große Koalition aus CDU, SPD und FDP, sagte Strassmann. In der vergangenen Legislatur habe man jedoch auch mit den Grünen immer konstruktive Lösungen gesucht und meistens auch gefunden. Dass eine Ratsgruppe mit sechs Mitgliedern (fünf Grüne und Dirk Tegtmeyer von „Die Linke“) derart übergangen werde, sei für ihn nicht nachvollziehbar, so Strassmann.

Thomas Spieker, neuer Franktionsvorsitzender der CDU-Fraktion, entgegnete: „Bei Ihnen hat es nun plötzlich einen Linksruck gegeben, den wir so zur Kenntnis nehmen müssen“. Auf die Nominierung von Heide Rath bezogen sagte Spieker: „In diesem Fall nehmen wir einfach nur unser Recht wahr.“ Dies habe allerdings nichts mit der zurückliegenden Arbeit von Eva Kiene-Stengel als Stellvertretende Bürgermeisterin zu tun“, betonte er.