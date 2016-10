Am kommenden Montag, 31. Oktober, wird nach Mitteilung der avacon AG der Deckenschluss für die Baustelle in der Neuen Straße in der Gehrdener Innenstadt wiederhergestellt. Fahrzeuge können in westlicher Fahrtrichtung Westen die Baustelle passieren, jedoch nicht den Parkplatz „Neue Straße“ nutzen, da die Zu- beziehungsweise Ausfahrt gesperrt sein wird.